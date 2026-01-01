Валентин Родионов

Годы жизни
2005-2021
Факт
Воспитанник системы "Динамо"
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Хоккей
16-летний хоккеист из системы «Динамо» умер в больнице. Он потерял сознание на скамейке
#Валентин Родионов