Вагит Алекперов

Дата рождения
1 сентября 1950 г.
Инфо
Владелец 36,8% акций ФК «Спартак»
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Forbes составил топ успешных российских бизнесменов за год. В него попали совладельцы «Спартака», «Северстали» и СКА
#мир
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