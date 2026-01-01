Вячеслав Киселев

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Рефери UFC
Факт
В 2021 году отстранен от работы прямо во время турнира
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Русский судья снят с турнира UFC после скандального боя. Он игнорировал поток ударов и не пустил врачей после тычка в глаз
#Вячеслав Киселев