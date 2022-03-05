UFC 272

Дата проведения
5 марта 2022 г.
Место проведения
Парадайс (Невада, США)
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Реванш Ян – Стерлинг состоится 5 марта. Он пройдет на турнире UFC 272
#Ян – Стерлинг