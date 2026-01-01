Уэстон Маккенни

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Футбол
«Ювентус» отстранил Дибалу, Маккенни и Артура от матча с «Торино» из-за вечерники. Они нарушили ковидные правила
#Ювентус
Футбол
«Ювентус» выкупил Маккенни у «Шальке». Цена трансфера – 18,5 млн евро
#Уэстон Маккенни
Футбол
«Ювентус» подписал Уэстона Маккенни из «Шальке»
#Уэстон Маккенни