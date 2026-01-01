ЮАР

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Государство на юге Африки
Население
60 142 978 чел. (1 июля 2021 г.)
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Ryanair заставляет пассажиров из ЮАР в Британии проходить тест на языке африкаансе – хотя его знают 13% жителей страны
#ЮАР