Тироль

Дата основания
1930 г.
Достижения
Победитель 2-го по силе австрийского дивизиона в сезоне-2018/19
Лента
Материалы
В молодежке России только один человек играет в Европе – сын немецких иммигрантов Леон Классен. 7 фактов о нем
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#Леон Классен
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