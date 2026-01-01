Ига Швентек

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Теннис
Рублев опустился на седьмое место в мировом рейтинге после Australian Open, Павлюченкова – на 14-е
#Australian Open
Теннис
Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» Ига Швентек прервала серию из 11 побед. За это время она не проиграла ни сета
#Ига Швентек
Теннис
19-летняя Ига Швентек – победительница «Ролан Гаррос»
#Ролан Гаррос