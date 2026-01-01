Бьянка Андрееску

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Стать чемпионкой в 19 лет: медитировать по утрам, восхищаться мамой, носить счастливую резинку
#Бьянка Андрееску
Уильямс расплакалась из-за травмы и снятия с финала. Ее утешила 19-летняя соперница
#Теннис