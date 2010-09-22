Яндекс.Музыка

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Стриминговый сервис с десятками миллионов треков в библиотеке
Дата запуска
22 сентября 2010 г.
Лента
Материалы
Как западные артисты и лейблы уводят музыку из России: не загружают новые релизы, ломают выплаты для русских исполнителей
#музыка