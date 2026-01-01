Trovo

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Китайская платформа прямой трансляции видеоигр
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Есть многоуровневые варианты платной подписки для каждого канала
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Что такое Trovo: почему стримеры переходят туда из Twitch и как платформа тратит миллионы, вводя свою валюту и платежи
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#Trovo
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