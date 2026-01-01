Shazam

Инфо
Бесплатный кроссплатформенный проект, позволяющий пользователю определить, что за песня играет в данный момент
Дата выхода
1999 г.
Лента
Материалы
Как появился Shazam, как устроена его технология распознавания и что изменилось за 20 лет: раньше люди звонили боту и ждали ответ по смс
#Shazam