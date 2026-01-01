Сергей Брин

Дата рождения
21 августа 1973 г.
Инфо
Американский программист и интернет-предприниматель
Лента
Материалы
Как сын эмигрантов из СССР придумал Google: Сергей Брин кидался галькой в милицию, на год раньше закончил школу, обрушил интернет в Стэмфорде
#Сергей Брин