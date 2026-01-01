Nokia

Инфо
Финская транснациональная компания
Дата основания
12 мая 1865 г.
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Материалы
Зачем Nokia в 2022 году выпускает кнопочный телефон, где даже нет стриминговой музыки – кто его купит и в чем его ценность
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#Nokia
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