Internet Explorer

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Программа-браузер, которую разрабатывала корпорация Microsoft с 1995 по 2015 г.
Факт
После 15 июня 2022 г. Microsoft прекратил поддержку браузера
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Чем Internet Explorer важен для истории и как превратился в мем о худшем браузере – Microsoft закрывает его после 20 лет
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