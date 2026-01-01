Дмитрий Менделеев

Дата рождения
27 января 1834 г.
Инфо
Ученый: химик, физикохимик, физик, метролог, экономист, технолог, геолог, метеоролог, нефтяник, педагог, воздухоплаватель
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На самом деле Менделеев НЕ придумал таблицу во сне – и вообще обижался на это
#Дмитрий Менделеев