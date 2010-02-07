Апофис

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Астероид, сближающийся с Землей
Масса
2.7×10¹⁰ кг
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Материалы
Астероид Апофис упадет на Землю? Разбираем, почему он в новостях, прилетит ли и за что в Книге рекордов Гиннесса
#Апофис