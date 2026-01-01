Татьяна Бакальчук

Дата рождения
16 октября 1975 г.
Инфо
Основательница и генеральный директор компании «Wildberries»
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Forbes составил топ успешных российских бизнесменов за год. В него попали совладельцы «Спартака», «Северстали» и СКА
#мир
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