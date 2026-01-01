Стоичков

Дата рождения
5 ноября 1993 г.
Факт
Назван в честь Христо Стоичкова
Лента
Материалы
В Испании снова забивает Стоичков. Не родственник: это отец испанского форварда встретил Стоичкова в баре и пообещал назвать так сына
#Стоичков