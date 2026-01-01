Стэн Ли

Годы жизни
1922-2018
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Американский писатель, актер, продюсер, телеведущий, сценарист, редактор
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Как создатель Marvel Стэн Ли после смерти продолжит сниматься в фильмах студии: кто это устроил и как все работает
#Стэн Ли
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