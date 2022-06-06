Как создатель Marvel Стэн Ли после смерти продолжит сниматься в фильмах студии: кто это устроил и как все работает
Стэн Ли – не только создатель героев Marvel, но и один из актеров, снявшихся в фильмах про киновселенную. Но играл он своеобразные камео – то есть появлялся в микросценках на несколько секунд. И последнее такое появление случилось уже в 2019-м (через год после смерти).
Но теперь Marvel снова сможет показывать Стэна Ли в своих проектах. Компания получила права на использование его образа.
Как именно будет создаваться Стэна Ли
Вот условия сделки Marvel:
- Студия подписала контракты с POW! Entertainment и Genius Brands International. Первая фирма – продюсерский дом, в число основателей и управленцев которого входил Стэн Ли. Genius Brands International – фирма Энди Хейворда, занимающаяся съемками фильмов и продюсированием клипов. В июне 2020-го она приобрела права на использование образа Стэна Ли и теперь владеет ими совместно с POW!, с которой в том же году заключила сделку;
- Соглашение между сторонами рассчитано на 20 лет;
- Marvel сможет официально использовать образ, голос, имя и подпись Стэна Ли во всех проектах: фильмы, сериалы, тематические парки, мерч. Но образ Стэн Ли недоступен для VR и видеоигр.
Сначала инсайд запустил Hollywood Reporter. Позже его подтвердил Энди Хейворд: «Сделка действительно гарантирует, что Стэн благодаря цифровым технологиям и архивным кадрам будет жить в фильмах Marvel и в тематических парках Disney».
Образ Стэна Ли в новых проектах Marvel появится благодаря технологии CGI. Изображение получается с помощью трехмерной компьютерной графики. Эта технология применяется буквально в каждом фильме с использованием графики. Важно в этой ситуации, что изображение Стэна Ли будет создаваться по доступным видеозаписям и кадрам, а не по заранее выдуманной и нарисованной картинке.
Технология уже использовалась во время съемок фильмов с умершими актерами. Яркий пример – образ принцессы Леи Кэрри Фишер в фильме «Звездные войны IX». Фишер умерла в 2016 году. Поэтому ее персонажа создали с помощью технологии CGI. Смоделированный образ Фишер был наложен на норвежскую актрису Ингвильд Дейлу.
Кстати, это не первый опыт моделирования образа принцессы Леи. В фильме «Изгой-один» появляется молодая принцесса. Образ был срисован с молодой Кэрри Фишер и тоже создан с помощью CGI.
Однажды камео Стэна Ли уже было сделано с помощью компьютерной графики
Помните эпизод из «Мстители: финал», когда Стэн Ли проезжал на машине и кричал: «Эй, мужик, занимайся любовью, а не войной»? Стэн Ли успел до смерти сняться для фильма, но окончательно его образ Энтони и Джо Руссо вместе с командой подделали с помощью компьютерной графики:
- Чуть омолодили его;
- Сделали несколько мощнее, чтобы убрать старческую щуплость.
Энтони Руссо даже рассказывал: «Да, мы использовали CGI. В конце концов я точно знаю, что Стэн хотел бы быть молодым и посвежевшим, когда его герой говорит эту фразу». Художники по графике просто отсканировали лицо Ли, не использовав изображение максимального качества, и устранили все косяки с помощью фотошопа. Энтони Руссо говорил, что эта идея появился еще до смерти Стэна Ли. И Ли лично одобрил ее.
Истории вокруг камео Стэна Ли
• В «Железном человеке 2» он появился в кадре на 2 секунды. Потом хотел переснять эту сцену, чтобы быть в кадре всего секунду. Зачем? Просто для странной и красивой цифры.
• Рекордное по длительности камео получилось в «Стражах галактики» (25 секунд). Создатели фильма украли эту идею у фанатов в соцсетях.
• В фильме «Человек-паук 3» он должен поговорить с Питером Паркером Тоби Магуайра на Times Square. Магуайр не посмотрел на него и изначально принял за фаната.
• Еще история про съемки в «Железном человеке»: он как-то обговаривал большую роль, но создатели трилогии отговорили его от масштабного участия;
• Его любимое камео случилось в мультфильме про «Человека-паука»: когда Питер Паркер с помощью Мадам паутины попадает во вселенную, где Человек-паук был всего лишь героем фильма. Там он встречается со Стэном Ли и летает с ним на паутине. Реальный Ли говорил:
«Забавно, но я показывал это семье и на секунду для себя стал супергероем. Это очень доброе появление. Я всегда чувствовал себя отцом для своих персонажей. Благодаря мультфильму чувство усилилось».
• Стэн Ли сам придумал камео для «Человек-паук: возвращение домой». Режиссер Джон Уоттс говорил, что Ли принес ему 10 разных сценариев сцены. Выбирали вместе с Томом Холландом.
• Вот еще оценка своих камео от Ли: «Не хочу, чтобы фанаты называли эту истории денежной. Я никогда не спорил о зарплате за съемки. Я просто соглашался. Для меня важно, чтобы спустя много лет я все еще ассоциировался с Marvel».