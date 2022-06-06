Как создатель Marvel Стэн Ли после смерти продолжит сниматься в фильмах студии: кто это устроил и как все работает

Однажды камео Стэна Ли уже было сделано с помощью компьютерной графики

Помните эпизод из «Мстители: финал», когда Стэн Ли проезжал на машине и кричал: «Эй, мужик, занимайся любовью, а не войной»? Стэн Ли успел до смерти сняться для фильма, но окончательно его образ Энтони и Джо Руссо вместе с командой подделали с помощью компьютерной графики:

Чуть омолодили его;

Сделали несколько мощнее, чтобы убрать старческую щуплость.

Энтони Руссо даже рассказывал: «Да, мы использовали CGI. В конце концов я точно знаю, что Стэн хотел бы быть молодым и посвежевшим, когда его герой говорит эту фразу». Художники по графике просто отсканировали лицо Ли, не использовав изображение максимального качества, и устранили все косяки с помощью фотошопа. Энтони Руссо говорил, что эта идея появился еще до смерти Стэна Ли. И Ли лично одобрил ее.

Истории вокруг камео Стэна Ли

• В «Железном человеке 2» он появился в кадре на 2 секунды. Потом хотел переснять эту сцену, чтобы быть в кадре всего секунду. Зачем? Просто для странной и красивой цифры.

• Рекордное по длительности камео получилось в «Стражах галактики» (25 секунд). Создатели фильма украли эту идею у фанатов в соцсетях.

• В фильме «Человек-паук 3» он должен поговорить с Питером Паркером Тоби Магуайра на Times Square. Магуайр не посмотрел на него и изначально принял за фаната.

• Еще история про съемки в «Железном человеке»: он как-то обговаривал большую роль, но создатели трилогии отговорили его от масштабного участия;