Дэйв Шапелл

Дата рождения
24 августа 1973 г.
Инфо
Американский стендап-комик, актер и сценарист
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Неизвестный с ножом напал на комика Дэйва Шапелла прямо на сцене – друзья Шапелла его избили, а Крис Рок рядом шутит: «Это Уилл Смит?»
#Дэйв Шапелл