Вояджер-1

Инфо
Американский космический зонд, исследующий Солнечную систему с 5 сентября 1977 года
Факт
На борту закреплен футляр с золотой пластинкой, где для предполагаемых инопланетян указано местонахождение Земли и записаны изображения и звуки
Лента
Материалы
Что сейчас с «Вояджером-1» – самым дальним от Земли объектом, созданным человеком, который уже 44 года летает по космосу
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#Вояджер-1
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