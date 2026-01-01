Симпсоны

Инфо
Американский мультипликационный сериал в жанре ситуационной комедии
Дата выхода
1989 г.
Лента
Материалы
Предсказания в «Симпсонах»: как появились и правда ли все сбывается
#Симпсоны
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#Супербоул