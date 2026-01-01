Сергей Шнуров

Дата рождения
13 апреля 1973 г.
Инфо
Российский рок-музыкант, поэт, киноактер, телеведущий, художник
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Материалы
Материалы
Секреты фильма «Бумер»: члены команды погибли в ущелье с Бодровым, на самом деле было пять машин, BMW отказал в помощи
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#Бумер
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