Сергей Дружко

Дата рождения
3 ноября 1968 г.
Инфо
Российский актер, телеведущий, певец, музыкант и режиссер ТВ
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Дружко вернулся на ютуб – в новом видео он десять часов благодарит каждого из двух миллионов подписчиков и смотрит сериал «Клон»
#Сергей Дружко