Сайгид Изагахмаев

Дата рождения
3 сентября 1994 г.
Факт
Родился в Дагестане
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Хабиб попал на изоляцию из-за карантина и не выступит секундантом на бое Изагахмаева в Сингапуре
#Хабиб Нурмагомедов
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