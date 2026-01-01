Ронни Брюнсвейк

Дата рождения
7 марта 1961 г.
Инфо
Вице-президент Суринама
Лента
Материалы
Вице-президент Суринама сыграл за собственный клуб – в 60 лет! Проиграл 0:6 и после матча раздавал игрокам деньги в раздевалке
#Ронни Брюнсвейк