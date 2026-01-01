Роберт Джонсон

Годы жизни
1911-1938
Инфо
Американский певец, гитарист и автор песен, один из наиболее известных блюзменов XX в.
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Почему «Клуб 27» стал отдельным культурным явлением и правда ли музыканты чаще умирают в этом возрасте
#музыка