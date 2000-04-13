Расмус Далин

Дата рождения
13 апреля 2000
Факт
Первый номер драфта НХЛ 2018 года
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Игрок НХЛ разозлился после пропущенного гола – и как ударил по шайбе. Но не попал по ней и грохнулся на лед 🥶
#Расмус Далин