QR-код

Создатель
Масахиро Хара (Япония)
Факт
Изначально разработан для автомобильной промышленности Японии
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QR-код. Как он появился, в чем смысл технологии, зачем нужен миру, почему создатель на нем не зарабатывает
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