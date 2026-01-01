Pink Floyd

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Как западные артисты и лейблы уводят музыку из России: не загружают новые релизы, ломают выплаты для русских исполнителей
#музыка
Как хорошо вы знаете английскую музыку? Тест с песнями Queen, The Beatles, Боуи и других легенд
#Англия