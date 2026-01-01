Пьер Нарцисс

Годы жизни
1977-2022
Инфо
Российский певец камерунского происхождения
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Как появилась песня «Шоколадный заяц» – странный хит русской попсы: Фадеев сделал ее для денег и передал права Пьеру Нарциссу
#Пьер Нарцисс