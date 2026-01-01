Юлий Цезарь

Годы жизни
100 г. до н.э. - 44 г. до н.э.
Инфо
Древнеримский государственный и политический деятель, полководец, писатель
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«Одна из самых важных монет древнего мира»: на аукцион выставят монету, связанную с убийцами Цезаря – ей больше 2000 лет
#Юлий Цезарь