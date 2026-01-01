Клара Цеткин

Годы жизни
1857-1933
Инфо
Немецкая политическая деятельница, участница немецкого и международного коммунистического движения
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Материалы
Кто такие Клара Цеткин и Роза Люксембург, за что они боролись и как создали праздник 8 марта
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