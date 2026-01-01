Иван Айвазовский

Годы жизни
1817-1900
Инфо
Русский художник-маринист и баталист, коллекционер, меценат
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Материалы
Айвазовский создал 6000 картин, писал море по памяти и первым из наших попал в Лувр: разбираем секреты его работы
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#Иван Айвазовский
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