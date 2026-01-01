M&M’s

Инфо
Шоколадное драже, выпускаемое фирмой Mars LLC
Дата создания
1941 г.
Лента
Материалы
Конфеты M&M’s начинались как еда для солдат на войне, поставляют особые пачки президенту США и чуть не убили солиста Oasis
#M&M’s