Eurosport

Инфо
Сеть спортивных телевизионных каналов, принадлежащая и управляемая американской медиа-компанией Discovery
Год основания
1989
Лента
Материалы
«Мы делали заголовки: «Кто-то ядерно пернул на скамейке «Реала». Как Eurosport.ru сиял, влиял на спортивные медиа и все это придумал
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#Eurosport
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