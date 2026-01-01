Барби

Инфо
Детская игрушка, кукла, преимущественно для девочек от 3 до 14 лет
Год появления
1959
Лента
Материалы
Секреты куклы Барби: ее создал инженер Пентагона, прототипом стала игрушка для взрослых, у нее 40 лет не было пупка
#Барби