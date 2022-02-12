Секреты куклы Барби: ее создал инженер Пентагона, прототипом стала игрушка для взрослых, у нее 40 лет не было пупка

Самая известная игрушка и символ поп-культуры. Барби уже больше полувека продается на всех континентах и давно вышла за пределы магазинов в кино, песни, моду. В этом тексте мы детальнее разглядываем история создания Барби и находим неизвестные детали, которые покажут знакомый образ по-новому.

1. Бизнесвумен из США Рут Хэндлер однажды заметила, что ее дочь Барбара дает бумажным куклам взрослые роли. Она подкинула идею мужу, который был соучредителем компании по производству игрушек Mattel. Он не одобрил концепт взрослой куклы – дети должны играться только детьми.

2. Но Хэндлер не бросила идею и вернулась к ней во время поездки в Германию. В итоге прототипом для Барби стала кукла Лилли – немецкая взрослая кукла и отсылка к газетному комиксу о Лилли, которая работает девушкой по вызову. Куклу Лилли не продавали детям – ее поставляли только в места вроде табачных магазинов.

3. Куклу Барби спроектировал инженер Джек Райан. Главный вау-факт его биографии – работа в Пентагоне. Райан проектировал ракетные системы Hawk и Sparrow III. Хэндлер наняла Райана за «хорошее знание материалов». И была права – Райан придумал, как сделать Барби подвижную талию и коленные суставы, которые будут хрустеть почти как у человека.

4. Первая презентация Барби – 1959 год, ярмарка в Нью-Йорке. Но создатели куклы Лилли напряглись из-за авторских прав – они обвинили компанию Mattel в копировании тазобедренного сустава куклы. Четыре года две компании ругались, но договорились без судов. Mattel даже купила права на Лилли.