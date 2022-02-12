Секреты куклы Барби: ее создал инженер Пентагона, прототипом стала игрушка для взрослых, у нее 40 лет не было пупка
Самая известная игрушка и символ поп-культуры. Барби уже больше полувека продается на всех континентах и давно вышла за пределы магазинов в кино, песни, моду. В этом тексте мы детальнее разглядываем история создания Барби и находим неизвестные детали, которые покажут знакомый образ по-новому.
1. Бизнесвумен из США Рут Хэндлер однажды заметила, что ее дочь Барбара дает бумажным куклам взрослые роли. Она подкинула идею мужу, который был соучредителем компании по производству игрушек Mattel. Он не одобрил концепт взрослой куклы – дети должны играться только детьми.
2. Но Хэндлер не бросила идею и вернулась к ней во время поездки в Германию. В итоге прототипом для Барби стала кукла Лилли – немецкая взрослая кукла и отсылка к газетному комиксу о Лилли, которая работает девушкой по вызову. Куклу Лилли не продавали детям – ее поставляли только в места вроде табачных магазинов.
3. Куклу Барби спроектировал инженер Джек Райан. Главный вау-факт его биографии – работа в Пентагоне. Райан проектировал ракетные системы Hawk и Sparrow III. Хэндлер наняла Райана за «хорошее знание материалов». И была права – Райан придумал, как сделать Барби подвижную талию и коленные суставы, которые будут хрустеть почти как у человека.
4. Первая презентация Барби – 1959 год, ярмарка в Нью-Йорке. Но создатели куклы Лилли напряглись из-за авторских прав – они обвинили компанию Mattel в копировании тазобедренного сустава куклы. Четыре года две компании ругались, но договорились без судов. Mattel даже купила права на Лилли.
5. Кстати, как та девочка Барбара Хэндлер отнеслась, что в ее честь назвали куклу? Не очень хорошо: «Мне не нравится, когда мне подходят и говорят, что я кукла Барби». И в саму себя она тоже не играла – Барбаре было уже 17 лет, когда Барби поступила в продажу.
6. Кен тоже назван в честь ребенка Хэндлер. Но это странно, ведь куклы Барби и Кен – не брат с сестрой, а влюбленная пара.
7. Как менялась внешность Барби. Первые 12 лет куклы не улыбались и смотрели серьезно, а белоснежная улыбка появилась уже после этой эпохи. Еще в линейке товаров раньше была темноволосая Барби – но ее мало покупали, поэтому осталась только блондинка. Еще один странный анатомический факт – до 2000 года у Барби не было пупка.
8. Mattel насчитывает в мире сто тысяч человек, которые коллекционируют Барби. 90% из них – женщины старше 40 лет. Самая главная фанатка – Беттина Дорфманн из Германии. С 1966 года, начиная с пятилетнего возраста, она собрала коллекцию из 15 тысяч кукол.
9. Иногда Mattel неудачно судится с людьми, которые используют куклу Барби для шокирующих перформансов. Например, с человеком, который раскромсал Барби в блендере и сфотографировал. Еще Mattel проиграл суд художнице, которая нарядила кукол в одежду рабов.
10. На отношениях Барби и Кена делается удачный маркетинг. В 2004-м они расстались в канун Дня святого Валентина после 43 года отношений. Барби нашла нового парня – Блейна Гордона. Из-за этого Кен не выпускался несколько лет. Но через два года Кен обновил внешность и еще через пять сумел вернуть Барби.
11. Главная претензия к Барби – неправильные представления о женском теле, которые навязываются детям. Если спроецировать ее пропорции тела на настоящую девушку, то Барби в реальности весила бы 15 кг при росте в 170 см.
Финские ученые даже доказывали, что Барби не хватает 22% жировой массы, чтобы у нее была менструация.
Барби часто обвиняют в распространении культа анорексии среди детей. В 60-х вместе с Барби даже выходила книга о диетах, где был совет: «Не ешь!»
В 2016 году Mattel пошла на запрашиваемое разнообразие и выпустила три модели Барби: худая, средняя и пышная.
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12. Расовое разнообразие в коллекции Барби появилось задолго на развитие этого тренда в остальной коммерческой культуре. Темнокожая подруга Барби по имени Квисти появилась еще в 1968 году.
13. Барби все же несет феминистический посыл – за 58 лет существования она сменила 200 профессий. Была канадским полицейским, преподавателям языка жестов, стюардессой, пилотом самолета, рэпером, астронавтом и хирургом. Первая профессия – модель.
14. Самая продаваемая версия Барби – с очень длинными волосами до пола. Продано 10 миллионов копий. Самая дорогая кукла стоила $300 тысяч. Но это из-за колье с бриллиантами и каратами.
15. У Барби есть 40 домашних животных: кошки, собаки, ягнята лошади, панда, львенок, зебра, шимпанзе, жираф и другие.
16. В 2010 году вышла Барби со вшитой внутри видеокамерой. ФБР не одобрило (но не запретило выпуск) предупреждала, что такие куклы могут распространять детскую порнографию.
17. В 1992 году вышли говорящие куклы Барби. Они говорили несколько фраз, но у каждой был свой рандомный набор. Фраза, которая встречалась у 1,5% кукол: «Уроки математики – это трудно!». Одна образовательная организация подала жалобу, и производители Барби даже предложили всем обменять куклы, которые плохо говорят о математике.
18. Также Mattel снимал с продаж подругу Барби Мидж. Одна из ее версий выпускалась беременной, и многие запротестовали – кажется, игрушка пропагандировала среди детей ранние половые отношения и беременность.
19. Однажды художник Энди Уорхолл нарисовал Барби, но вообще-то не хотел этого делать. Все случилось из-за другого художника Биллибоя, который отказал позировать Уорхоллу и сказал, что пусть он лучше нарисует Барби.
20. По статистике каждые три секунды кто-то покупает куклу Барби. Если сложить всех кукол вместе, то они шесть раз обогнут Землю.