Владислав Семенов

Дата рождения
27 июня 1997 г.
Инфо
Российский скелетонист
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Олимпиада
Россия заменит двух скелетонистов на Олимпиаде. Трегубов и Семенов пропустят Игры из-за коронавируса
#Олимпиада-2022