Саба Кумариташвили

Дата рождения
8 сентября 2000 г.
Инфо
Грузинский спортсмен-саночник
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Материалы
На Олимпиаде выступает племянник грузинского саночника, который погиб 12 лет назад на трассе в Ванкувере
#санный спорт