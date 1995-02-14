Никита Трегубов

Дата рождения
14 февраля 1995 г.
Достижения
Серебряный призер Олимпиады-2018
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Россия заменит двух скелетонистов на Олимпиаде. Трегубов и Семенов пропустят Игры из-за коронавируса
#Олимпиада-2022