Оливье Риу

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Канадский баскетболист
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Попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий подросток мира
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Самый высокий подросток мира – 15-летний баскетболист из Канады. 227 сантиметров!
#Оливье Риу