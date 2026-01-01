Олег Веретенников

Дата рождения
5 января 1970 г.
Факт
В 2012 году награжден почетным званием «Легенда волгоградского футбола»
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Футбол
Дзюба поставил рекорд чемпионатов России, забив 144-й гол
#Артем Дзюба