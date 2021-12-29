Олег Тиньков
Дата рождения
25 декабря 1967 г.
Инфо
Российский предприниматель
Лента
Новости
Политика
Forbes составил топ успешных российских бизнесменов за год. В него попали совладельцы «Спартака», «Северстали» и СКА
#мир
3