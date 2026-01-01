Нью-Йорк

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Крупнейший город США
Население
8 804 190 чел. (1 апреля 2020 г.)
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Что такое Манхэттенхендж – особое явление Нью-Йорка: солнце садится между домами и освещает улицы сбоку (как в кино!)
#Нью-Йорк