Николь Делла Моника

Дата рождения
3 июня 1989 г.
Достижения
5-кратная чемпионка Италии
Лента
Материалы
Топ-фигуристы снимаются с чемпионата Европы. Уже нет фаворитов в танцах и вице-чемпиона России
#фигурное катание