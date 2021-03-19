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«Сочи» разгромил «Тамбов» и поднялся на четвертое место, обойдя ЦСКА и «Динамо»
19 марта, 20:54
- Матч РПЛ «Сочи» – «Тамбов» закончился со счетом 5:0. Два гола забил Антон Заболотный.
- Теперь у него семь мячей в сезоне – это его новый личный рекорд. Предыдущий рекорд в шесть голов был в сезоне-2016/17, когда он играл в «Тосно».
- После этой победы «Сочи» набрал 40 очков и поднялся с шестого места на четвертое. Столько же очков у ЦСКА (четвертое место) и «Локомотива» (третье). Различаются дополнительные показатели.
- «Тамбов» с 13 очками остается на последнем месте. Клуб не побеждал в Премьер-лиге с октября 2020 года. Во время межсезонья обсуждалось снятие команды из-за долгов по зарплатам, но лига в итоге выделила «Тамбову» нужные деньги.
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