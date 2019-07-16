«Ливерпулю» не хватает вратарей. Взяли 35-летнего новичка, хотя другого голкипера выпускали в нападение
«Ливерпуль» уехал на предсезонку в США. Впереди у команды товарищеские матчи с «Боруссией», «Севильей», «Спортингом», «Наполи» и «Лионом». Такой график будет до 4 августа, когда «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити» за Суперкубок Англии. У топовых вывесок на сборах есть одна проблема: «Ливерпулю» не хватает вратарских кадров.
Происходит следующее. Прямо сейчас в команде только два голкипера: Симон Миньоле и Дэниэль Атертон. Алиссон отдыхает после победного Кубка Америки, Грабару отпустили в «Хаддерсфилд», молодые Ярош и Келлехер травмировались. 19-летний Атертон не входит даже в четверку голкиперов ротации, а Миньоле нужна хотя бы какая-то подстраховка.
Из-за этого «Ливерпуль» экстренно забрал свободного Энди Лонергана. Его пригласили потренироваться, поучаствовать в товарищеских играх и просто помочь. Для Лонергана это главная карьерная возможность. Ему 35 лет, а до этого Лонерган никогда не играл за топ-клуб. В его карьере значатся «Престон», «Фулхэм», «Вулверхэмптон», «Лидс», «Болтон» и «Мидлсбро».
«Теперь у нас в составе есть несколько молодых вратарей. Энди тоже присоединился, чтобы тренироваться с нами. И у него тоже есть опыт, поэтому он поможет мне в этом смысле. Молодые парни увидят, что значит жить и работать как профессиональный футболист», – так на приход Лонергана отреагировал Симон Миньоле.
Важно, что пока Лонергану не дают никакого полноценного контракта. На его форму посмотрят, оценят, а ближе к сезону уже что-то решат. Здесь может быть ситуация, похожая на положение Роберта Грина в «Челси». Он тренировался, играл в предсезонных матчах, а потом даже не попадал в заявку на официальные игры. Их он смотрел на трибунах, но числился в клубе.
Лонергана приглашают в «Ливерпуль» из-за нехватки вратарей, хотя еще в начале сборов все было по-другому. В игре с «Транмером» Атертон вообще вышел в нападение. Его выпустили на замену во втором тайме, а в поле он провел 13 минут. В карьере Лонергана тоже был удивительный момент: в 2004-м году он забил гол «Лестеру», когда сильно выбил мяч.